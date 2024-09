Pol Fernández faz desabafo sobre saída do Boca Juniors

Jogador que teria acordo verbal com o Fortaleza, o meio-campista argentino Pol Fernández tornou oficial que não estará no Boca Juniors no próximo ano. Entretanto, ele não se limitou a oficializar sua situação.

Pol utilizou seu perfil de rede social, também, para fazer esclarecimentos “em virtude de várias versões que estão circulando na imprensa sobre meu futuro” e “para deixar clara qualquer situação”. Nas últimas semanas, se especulou que a procura de diferentes interessados em seus serviços ocorreram diretamente com ele e seu staff, sem a anuência boquense.

Desse modo, Pol Fernández garantiu que vai cumprir seu acordo até o dia 31 de dezembro, mas que não pretende prolongar sua história no clube argentino depois dessa data. A ideia é fazer com que o Boca tenha tempo suficiente para estabelecer o planejamento visando 2025 já ciente da situação.

De acordo com o relato do meio-campista, a sua decisão aconteceu ainda em maio deste ano. Na oportunidade, ele já tinha ofertas do Boca Juniors para alongar seu vínculo. Porém, o seu entendimento era de buscar novos desafios fora do país. Com a antecipação, aliás, de que provavelmente isso vai acontecer no Brasil, mas sem assegurar a existência de acordo com um clube específico.

“Com isto, quero deixar claro que sempre fui transparente com as pessoas e o clube, que depositou sua confiança em mim, mas também para reforçar que sempre me dirigi diretamente e sem intermediários nas minhas comunicações, evitando gerar dúvidas a respeito da minha renovação”, disse Pol em outro trecho de sua publicação.

Longa história

Cria de La Boca, esta é a quarta passagem do jogador pelo clube em meio a outras experiências em Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Cruz Azul. Ao todo, ele jogou profissionalmente pelo Azul y Oro em 190 oportunidades com dez gols e sete assistências. Além disso, são seis títulos nacionais entre Campeonato Argentino, Copa da Liga Argentina, Copa e Supercopa Argentina.

