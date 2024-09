Meia da seleção do Uruguai é denunciado por injúria racial a colega de clube

O meio-campista da seleção do Uruguai Bentancur foi alvo de uma denúncia por injúria racial contra Heung-min-Son, seu companheiro sul-coreano de Tottenham. A federação de futebol local, a Football Association (FA) alega que o volante teve “má conduta em relação a uma entrevista à mídia”.

Assim, a FA sugere-se que a punição deve ser entre seis a 12 jogos, já que, neste cenário, houve “violação agravada pois incluir uma referência, expressa ou implícita, à nacionalidade e/ou raça e/ou origem étnica”. Deste modo, o meio-campista da seleção do Uruguai tem até o dia 19 de setembro para apresentar sua defesa contra a acusação.

A declaração polêmica do uruguaio do Tottenham ocorreu ainda no período de preparação da seleção celeste para a disputa da Copa América. Ele deu uma entrevista para a emissora de televisão uruguaia “Por la camiseta”. O jogador recebeu o apresentador Rafa Cotelo, que pediu a camisa de um jogador do Tottenham.

“A (camisa) do Sonny? Poderia ser do primo do Sonny também, pois todos são parecidos”, disse Bentancur.

Companheiro sul-coreano responde fala de uruguaio

Posteriormente, a afirmação teve repercussão extremamente negativa, e Son se manifestou. O sul-coreano classificou a fala do volante uruguaio como uma piada de “péssimo gosto. Depois, Bentancur se retratou publicamente em rede social e pediu desculpas ao companheiro de clube.

“Gostaria de comunicar a todos os fãs e a todos que nos acompanham que depois da minha entrevista onde me referi ao Son e a mais ninguém, falei com ele e, logicamente dada a nossa profunda amizade, ele entende que foi apenas um mal-entendido infeliz. Tudo foi esclarecido e resolvido com o meu amigo”, detalhou.

A propósito, após o episódio, o Tottenham prometeu que adotaria medidas com o intuito de educar seus atletas contra injúria racial. O anúncio ocorreu exatamente em posicionamento do clube inglês em que repudiou a fala de Bentancur.

“Após comentário de Rodrigo Bentancur em videoclipe de entrevista e posterior pedido público de desculpas do jogador, o clube tem auxiliado para garantir um desfecho positivo sobre o assunto. Isto incluirá educação adicional para todos os intervenientes, em linha com os nossos objetivos de diversidade, igualdade e inclusão”, ressaltou o Tottenham.

“Apoiamos totalmente que nosso capitão Sonny sinta que pode traçar um limite para o incidente e que a equipe pode se concentrar na nova temporada que está por vir. Estamos extremamente orgulhosos de nossa base de fãs diversificada e global e de nossos times de jogo. A discriminação de qualquer tipo não tem lugar no nosso clube, no nosso jogo ou na sociedade em geral”, finalizou.

Bentancur foi desfalque em últimos embates da seleção do Uruguai

O Uruguai empatou com Paraguai e Venezuela em compromissos pelas Eliminatórias. No entanto, Bentancur foi ausência, pois recebeu punição da Conmebol de quatro jogos de suspensão, após confusão com adversários colombianos na semifinal da Copa América.

