Manchester City recria capa do Oasis em lançamento de novo uniforme

No embalo da volta da banda Oasis, o Manchester City lançou seu novo uniforme para a temporada 2024/2025. Inspirado no álbum ‘Definitely Maybe’, que completa 30 anos de seu lançamento, o clube inglês fez uma foto em que recria a capa da primeira produção coletiva da banda. Noel Gallagher, fundador da banda e um dos torcedores símbolo da equipe, contribuiu na elaboração do design.

A referência, contudo, não para na foto. A camisa também apresenta detalhes inspirados na capa do álbum. Na imagem recriada, Pep Guardiola assume a guitarra, enquanto o lateral Kyle Walker, deitado no chão, assume o papel de Liam Gallaguer, irmão de Noel. Ederson e Kovacic também estão presentes na imagem de divulgação. Jess Park representa a equipe feminina na foto conceitual.

“Definitivamente Manchester, definitivamente City”, traz a legenda da publicação compartilhada com a Puma, fornecedora de materiais esportivos do clube.

O novo uniforme será usado durante as competições europeias.

Ligação entre Oasis e Manchester City

A ligação entre a banda Oasis e o Manchester City vem da própria cidade. Apesar da origem irlandesa, os irmãos Gallagher se basearam em Manchester e se apaixonaram pelo ‘lado azul’. Fãs declarados, os músicos usam com frequência camisas e acessórios dos Citizens, além de insultarem o rival Manchester United durante shows.

Sucesso entre os anos 90 e início dos 2000, o Oasis anunciou em agosto o retorno da banda após 15 anos da separação. Liderado pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, o grupo fará 14 shows em 2025.

