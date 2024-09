Depay explica acerto com o Corinthians e exalta torcida: ‘Meu coração não conhecia isso’

O Corinthians apresentou, nesta quinta-feira (12), seu principal reforço nesta janela de transferência. Trata-se do holandês Memphis Depay, que surpreendeu o mundo ao aceitar atuar no futebol brasileiro e chega com contrato até julho de 2026. Na primeira pergunta, o jogador explicou a escolha pelo futebol brasileiro e que tudo em sua vida tem um propósito.

“É uma pergunta interessante. Por que eu cruzei o mundo para jogar futebol em um país onde nós na Europa não conhecemos muito sobre as competições? Eu cresci na Holanda, sou de raízes africanas, conheço as competições na Europa. Agora, com 30 anos, me perguntei sobre o que posso fazer para ficar mais feliz. Fico próximo dos meus pensamentos e sentimentos”, disse.

“Acredito que tudo na minha vida tem um propósito. A razão pela qual estou aqui, honestamente, é pelo clube do Corinthians. Eles me propuseram vir e a energia que senti, através do presidente, do Fabinho, da torcida, de todos por trás de tudo isso, eu nunca tinha experimentado antes. Meu coração não conhecia isso”, completou Depay.

Espírito de luta

Na sequência da coletiva, o holandês afirmou que sabe bem a situação complicada que o Corinthians vive no Campeonato Brasileiro. No entanto, acredita na volta por cima, ainda mais por tudo que vivenciou na classificação diante do Juventude, com a Neo Química Arena, nesta última quarta-feira (11).

“A razão pela qual estou aqui não é só futebol. Já joguei contra essas equipes e é sempre muito difícil. Acho que muitos seguirão para experimentar essa jornada como jogador. No momento, acredito que é uma decisão. Vai além da minha compreensão. Não consigo explicar. Me movo por propósito e isso é maior do que a minha mudança. Meus amigos brasileiros estão felizes. Deus tem um propósito, vamos ver como isso funciona”, afirmou.

“Sei da situação, mas acredito que noites como as de ontem demonstram que a equipe tem a habilidade de lutar. É um time de lutadores. No dia de ontem, por exemplo, olhando o jogo vi o que significa jogar pelo Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa, eu senti a energia, o espírito de luta. Ontem foi muito importante, vamos ter que construir e ganhar um jogo após o outro. Em momentos difíceis, quando encontramos jogos difíceis, temos de lutar. Sei da situação, mas temos que ganhar, lutar e competir”, acrescentou.

“Foi uma experiência incrível (encontro com a torcida). Não esperava, não tinha expectativas em vir para cá. Foi algo único para mim vir para a liga brasileira com 30 anos. Para um jogador como eu, isso não acontece sempre. Quando cheguei ao Brasil e vi os torcedores, aquilo aqueceu meu coração”, concluiu Depay.

Tempo de contrato

Memphis assinou contrato com custo acima de R$ 70 milhões entre salários, luvas e bonificações. A principal patrocinadora do clube, a Esportes da Sorte, será responsável por efetuar o pagamento de boa parte deste valor. O contrato, portanto vai até julho de 2026.

Além disso, o jogador usará a camisa 94 do Corinthians, em alusão ao seu ano de nascimento. À princípio, ele utilizará o número no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, porém, ficará com a camisa 7.

Carreira do reforço

Nascido em 13 de fevereiro de 1994, Depay foi revelado nas divisões de base do PSV. Em seguida, ele passou pelo Manchester United (ING), Lyon (FRA), Barcelona (ESP) e Atlético de Madrid (ESP). Essa será sua primeira oportunidade fora do futebol europeu.

Além disso, o jogador é o segundo maior artilheiro da história da seleção da Holanda. No momento, soma 46 gols em 98 partidas, apenas quatro atrás de Van Persie, que estufou a rede 50 vezes, em 102 partidas com a camisa laranja.

Por fim, o midiático atleta, aos poucos, tem conquistado a torcida com pequenos atos fora de campo. Um deles foi a trança em formato de CP (Corinthians Paulista). Esse desenho fez referência direta ao primeiro escudo do clube do Parque São Jorge, fundado em primeiro de setembro de 1910.

