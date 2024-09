Neymar manda recado para Depay, e reforço do Corinthians retribui com convite ao astro

Memphis Depay se tornou um dos principais – senão o principal – assuntos esportivos do Brasil nos últimos dias. Sua chegada ao Corinthians mobilizou os quatro cantos do país e repercutiu mundialmente, visto o tamanho da contratação e a valorização do futebol nacional. O impacto do nome quebrou barreiras do clubismo e trouxe um misto de empolgação com curiosidade a todo amante do esporte. Neymar, ídolo e torcedor do Santos, rival do Alvinegro, serve como exemplo e vibrou com a presença do astro no país.

Neymar compartilhou o post do Corinthians e citou justamente a valorização do futebol nacional, que tem recebido cada vez mais atletas de alto nível, com a chegada de Memphis. A empolgação do astro do Al-Hilal se deu não só pela presença do holandês no Brasil, mas principalmente pela expectativa da vinda de outros craques futuramente.

“Bem-vindo ao Brasil, irmão. Aproveite meu país. Muito f*** esse cara ir jogar no Brasil. Que venham mais e mais craques desse nível para o futebol brasileiro”, vibrou Neymar.

Depay ‘convoca’ Neymar

Memphis retribuiu a interação de Neymar com um convite, mais em tom de aspiração, para o craque do Al-Hilal voltar ao Brasil. Os dois atuaram juntos por um período pelo futebol francês e, apesar de defenderem equipes diferentes, firmaram amizade. O brasileiro atuava pelo PSG à época, enquanto o holandês jogava no Lyon.

“Obrigado, irmão. Oro para que você volte para casa para abençoar seu país novamente com seu talento”, escreveu Depay. Assim como Neymar, o reforço corintiano se manifestou via stories do Instagram.

Chegada no Corinthians

Memphis pouco descansou desde que desembarcou no Brasil, na madrugada da última quarta-feira (11). O camisa 94 do Corinthians, em alusão ao ano de nascimento, chegou à capital paulista sob festa e se encaminhou ao Parque São Jorge de helicóptero. De noite, se apresentou aos torcedores na Neo Química Arena e acompanhou a classificação da equipe às semifinais da Copa do Brasil.

A apresentação do craque ocorreu na manhã desta quinta-feira (12), na Neo Química Arena, para mais de 200 jornalistas. Ele, inclusive, contou que o desenho de sua trança faz alusão ao primeiro escudo do Corinthians. O vínculo entre as partes terá vigência até o dia 31 de julho de 2026.

