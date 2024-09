São Paulo faz planejamento especial para contar com Bobadilla e Lucas

O São Paulo traçou um planejamento especial para contar com o volante Bobadilla e o meia Lucas no jogo decisivo contra o Atlético, nesta quinta-feira (12), pela Copa do Brasil, às 21h45, na Arena MRV. A dupla esteve em campo por suas seleções, paraguaia e Brasileira, respectivamente, na Data Fifa. Mesmo assim, está à disposição do técnico Luis Zubeldía para o confronto de volta das quartas de final do torneio.

O Tricolor Paulista se movimentou principalmente pela condição física dos atletas. Assim, houve um trabalho em parceria entre comissão técnica, fisioterapia e departamento médico. A missão do clube foi proporcionar as melhores condições a Lucas e Bobadilla para se recuperarem a tempo e, consequentemente, estarem com 100% da forma física para o embate contra o Galo.

Inicialmente, o São Paulo estabeleceu um diálogo que, na sequência, se manteve constante, com o volante e o atacante. O clube os monitorou nas 48 horas de antecedência ao jogo decisivo contra o Atlético. Os dois se enfrentaram pelas Eliminatórias, na última terça-feira (10), em Assunção, com vitória guarani por 1 a 0.

Detalhes do planejamento de recuperação traçado pelo clube

A apreensão maior foi com Bobadilla, que foi titular nos confrontos com Uruguai e Brasil. Ao todo, esteve em campo por 172 minutos e alegou um incômodo muscular após o empate sem gols diante da Celeste. O meio-campista voltou para a capital paulista depois de Lucas e encontrou seus companheiros do elenco, apenas no aeroporto, pouco tempo antes da viagem para Belo Horizonte. Aliás, o Tricolor Paulista recebeu o atleta paraguaio com uma refeição específica. Exatamente como uma estratégia de priorizar a sua recuperação física. Durante o voo para a capital mineira, o grupo de jogadores também foi servido com um lanche

Lucas chegou algumas horas antes, na madrugada de terça para última quarta-feira (11). Quase imediatamente, ele já se reapresentou no CT da Barra Funda e ainda teve tempo de realizar um trabalho regenerativo, com o acompanhamento da fisioterapia do clube. O São Paulo ainda contou com dois fatores que contribuíram para uma situação mais favorável em relação ao atacante, além do cuidado especial. A primeira razão que impediu este cenário de se tornar uma preocupação se explica pelo fato do fisioterapeuta do clube, Pedro Campo, também prestar serviços à Seleção Brasileira.

São Paulo tem expectativa que dupla seja titular

Assim, o clube manteve contato com o profissional para conseguir detalhes da condição física do camisa 7 e o seu desgaste. O segundo ponto favorável é o fato de Lucas ter sido reservas nos dois compromissos da Seleção. Ele atuou por 27 minutos, levando em consideração a vitória sobre o Equador por 1 a 0 e a já mencinada derrota para o Paraguai.

O cuidado do Tricolor Paulista ocorreu pois a dupla é peça-chave na estratégia da equipe para conquistar uma virada na Arena MRV. Já em Belo Horizonte, tanto Bobadilla como Lucas deram sequência à recuperação física. No hotel, eles realizaram atividades como massagem, além de uso de bota pneumática, manta de biofotomodulação e uma suplementação alimentar focada em superar o cansaço.

A intenção do técnico Luis Zubeldía é utilizá-los como titulares na partida de volta da Copa do Brasil, contra o Atlético. Por outro lado, caso o paraguaio comece como opção no banco de reservas, a tendência é que Marcos Antônio assuma a vaga entre os 11 iniciais. Com isso, o provável time titular deve ser: Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Marcos Antônio) e Luciano; Lucas, Calleri e Wellington Rato.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook