Flamengo pode faturar mais de R$ 9 milhões se passar do Bahia

De olho na premiação! O Flamengo pode garantir cerca de R$ 9,5 milhões caso conquiste a vaga para a semifinal diante do Bahia. A partida pelo jogo de volta das quartas de final da competição será nesta quinta-feira (12), no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).

Vale ressaltar que as premiações aumentam de acordo com avanço dos clubes. Dessa forma, uma possível vaga na final rende pelo menos mais R$ 31,5 milhões, sendo o prêmio do vice-campeão. Por fim, o grande campeão recebe mais R$ 73,5 milhões no valor final.

Os valores desta edição estão 5% maiores do que os de 2023, quando o Rubro-Negro ficou com o segundo lugar. O clube faturou algo em torno de R$ 48,7 milhões. Já neste ano, caso a equipe tenha a mesma campanha, deve receber em torno de R$ 51 milhões. Como o Flamengo entrou na terceira fase da competição, já ganhou cerca de R$ 10 milhões.

Para a partida, Tite conta com o retorno de Gerson e Fabrício Bruno, que voltaram dos compromissos com a Seleção Brasileira e treinaram normalmente na quarta-feira (11). Além disso, Gabigol e Arrascaeta estão recuperados de lesão e ficam à disposição do técnico.

O Flamengo venceu a primeira partida por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. Dessa forma, para avançar de fase e colocar mais de R$ 9 milhões no bolso, a equipe carioca precisa apenas de um empate ou qualquer vitória para avançar. Porém, caso o Bahia vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. No caso de um placar acima de um gol, o Tricolor baiano se classifica.

