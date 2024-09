Botafogo: Textor afirma que Almada e Adryelson vão para o Lyon em 2025

Acionista majoritário da SAF Botafogo e do Lyon, John Textor garantiu em entrevista coletiva, na última quarta-feira (11). que Thiago Almada e Adryelson vão para o clube francês em 2025. Os dois chegaram no Alvinegro nesta janela de transferências. O zagueiro, por sinal, estava no clube francês desde o início deste ano.

“Foi escolha do Adryelson retornar (ao Botafogo) e ele estará de volta ao Lyon. Com certeza retornará à Europa porque há muitos clubes interessados nele e terá oportunidade. Era um dos melhores zagueiros do time e provou que teria mais chances. Ele terá mais espaço no Botafogo, onde já foi convocado (pela Seleção Brasileira) no ano passado. (Thiago) Almada também virá”, disse.

Adryelson destacou-se no clube carioca na última temporada e deixou o Botafogo rumo ao Lyon junto com o goleiro Lucas Perri. No entanto, voltou no meio deste ano. O Alvinegro estava em busca de um zagueiro e ele retornou para ajudar a equipe na busca pelos títulos em disputa: Brasileirão e Libertadores.

No entanto, Thiago Almada estava no Atlanta United, dos Estados Unidos. Ele chegou ao Alvinegro como a maior contratação da história do clube – superando Luiz Henrique, que chegou no início do ano. O valor investido no jogador foi cerca de 25 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de R$ 138 milhões. Além disso, no acordo, estava prevista uma futura transferência para o Lyon, porém, sem data definida. Assim, Textor revelou que é na próxima temporada.



