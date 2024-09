Nonato celebra apelido e estatística curiosa pelo Fluminense

Em sua segunda passagem pelo Fluminense, o volante Nonato tem um apelido diferente por parte da torcida: “Pé de Coelho”, que, no popular, representa um amuleto de sorte. E o jogador admitiu gostar da alcunha, que vem por conta de uma estatística curiosa alcançada por ele.

Afinal, somando suas duas passagens, ele chegou aos 25 jogos seguidos sem derrota pelo Tricolor. A sequência só se encerrou contra o Juventude, pela Copa do Brasil, em revés por 3 a 2, na ida das oitavas de final. Em entrevista ao portal “ge”, divulgada nesta quinta-feira (12), o volante revelou que ficou ‘surpreso’ com a estatística.

“Fiquei sabendo dessa parte da invencibilidade. Até fiquei surpreso, porque não fazia ideia da estatística, mas acho que casou bem. É um clube que eu respeito e admiro. Desde que vesti a camisa pela primeira vez, virei torcedor de fato. Pode me chamar (de Pé de Coelho) que por mim tá tudo certo (risos), não tem problema”, disse.

Sobre a campanha do time no Brasileirão, que melhorou desde sua chegada (e a de outros reforços), Nonato celebrou, mas mantendo os pés no chão. Para ele, a postura dos jogadores será determinante para que o time não volte a cair de rendimento.

“Mas (no Brasileirão, a situação não é de) alívio, porque a gente sabe da realidade. Estávamos bastante atrás, e mesmo com essas vitórias e a arrancada, ainda estamos numa zona que requer atenção, alerta ligado. Esse é o mais importante, mais do que só os resultados. A postura é determinante para termos um melhor desempenho no decorrer dessas rodadas”, avaliou.

