Borussia Dortmund x Heidenheim: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão 2024/25 após a pausa do futebol europeu para a Data Fifa de setembro. Nesta sexta-feira (12), o Borussia Dortmund recebe o Heidenheim às 15h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em confronto direto na briga pela liderança da Bundesliga. Além disso, ambas as equipes chegam para esta 3ª rodada da competição de forma invicta.

Como chega o Borussia Dortmund

O Borussia vem de um empate sem gols com o Werder Bremen e chegou a quatro pontos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Alemão 2024/25. Dessa maneira, o clube de Dortmund pode alcançar a liderança provisória em caso de vitória diante de seus torcedores.

Contudo, o técnico Nuri Sahin terá que fazer alterações na equipe. Isto porque, Schlotterbeck, suspenso, não poderá entrar em campo nesta sexta-feira. Assim, a expectativa é que Bensebaini ganhe uma oportunidade na zaga. Além disto, Wätjen e Reyna estão fora por lesão.

Como chega o Heidenheim

Por outro lado, o Heidenheim surpreende neste início de temporada e aparece como o líder da Bundesliga 2024/25, com seis pontos nas duas primeiras rodadas e 100% de aproveitamento. O clube vem de vitórias contra St. Pauli e Augsburg na liga nacional, e pode seguir na briga pela liderança em caso de novo triunfo fora de casa.

Mas, o técnico Frank Schmidt também terá desfalques para o jogo desta sexta-feira. Assim, Niehues e Keller, ambos lesionados, estão sem condições de entrar em campo.

Borussia Dortmund x Heidenheim

3ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 13/09/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Bensebaini e Anton; Ryerson, Gross, Emre Can e Gittens; Brandt, Sabitzer e Beier. Técnico: Nuri Sahin.

Heidenheim: Müller; Traoré, Gimber, Mainka e Föhrenbach; Schöppner e Maloney; Wanner, Beck e Léo Scienza; Pieringer. Técnico: Frank Schmidt.

Árbitro: Schroder R. (ALE)

Onde assistir: sportv, OneFootball e Canal GOAT

