CBF recusa pedido do Corinthians para inscrever Memphis Depay na Copa do Brasil

Memphis Depay só poderá vestir a camisa do Corinthians no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. A CBF não aceitou os argumentos do clube para inscrever o atacante holandês nos jogos finais da Copa do Brasil. Com isso, ele será desfalque na semifinal e em uma possível decisão de título.

O prazo para regularizar novos atletas era até meia-noite de segunda-feira, dia 9 de setembro. No entanto, o Corinthians não recebeu todos os documentos a tempo. Memphis apareceu no BID apenas no dia seguinte. O clube, por sua vez, conseguiu inscrever o meia peruano André Carrillo.

Desta maneira, ela fica à disposição para o Brasileirão e Sul-Americana. No torneio continental, o clube tem até sexta-feira para inscrever o jogador. Para a disputa nacional, a data-limite é 20 de setembro.

Apresenta nesta quinta-feira, Memphis explicou o acerto com o Corinthians e também exaltou a torcida. Além disso, na última quarta-feira, o jogador foi à Neo Química Arena para acompanhar a partida contra o Juventude, pela Copa do Brasil.

Carreira de Memphis

Nascido em 13 de fevereiro de 1994, Depay foi revelado nas divisões de base do PSV. Em seguida, ele passou pelo Manchester United (ING), Lyon (FRA), Barcelona (ESP) e Atlético de Madrid (ESP). Essa será sua primeira oportunidade fora do futebol europeu.

Além disso, o jogador é o segundo maior artilheiro da história da seleção da Holanda. No momento, soma 46 gols em 98 partidas, apenas quatro atrás de Van Persie, que estufou a rede 50 vezes, em 102 partidas com a camisa laranja.

Por fim, o midiático atleta, aos poucos, tem conquistado a torcida com pequenos atos fora de campo. Um deles foi a trança em formato de CP (Corinthians Paulista). Esse desenho fez referência direta ao primeiro escudo do clube do Parque São Jorge, fundado em primeiro de setembro de 1910.

