Ponte Preta x Ituano, onde assistir, escalações e arbitragem

Ponte Preta e Ituano entram em campo nesta sexta-feira (13), às 21h30, em confronto válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo entre as equipes paulistas acontece no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A Ponte Preta, aliás, ocupa a 14ª posição na tabela, com 29 pontos, enquanto o Ituano está em situação ainda mais complicada, na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 25 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Ponte Preta e Ituano terá transmitissão do Canal GOAT, SporTV e Premiere.

Como chega a Ponte Preta

Os dois zagueiros que compõe o sistema defensivo estão suspensos. Sérgio Raphael foi expulso na derrota para a Chapecoense e Mateus Silva recebeu o terceiro amarelo. Joílson e Edson são os favoritos e, caso escolhidos, podem formar uma dupla inédita na zaga alvinegra.

Nilson Júnior, Luis Haquin e Castro também são outras opções da comissão técnica para o setor. Outra mudança, aliás, será no meio-campo, com o retorno de Elvis após cumprir suspensão. A permanência de Dodô, entretanto, não está descartada porque o camisa 7.

Como chega o Ituano

Já o Galo de Itu, por mais que faça uma campanha ruim, vem com fôlego renovado após a grande vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, um dos times do G4. O técnico Alberto Valentim, aliás, conta com os retornos do zagueiro Gui Mariano, o meia José Aldo e o atacante Vinícius Paiva, que estavam suspensos.

PONTE PRETA x ITUANO

Série B do Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Data-Hora: 13/9/2024, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

PONTE PRETA: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joílson, Edson (Nilson Júnior ou Castro) e Gabriel Risso; Hudson, Castro e Elvis; Renato (Matheus Régis ou Dodô), Iago Dias e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

ITUANO: Jefferson Paulino; Marcinho, Gui Mariano, Claudinho e Kauan Richard; Rodrigo, Miquéias, José Aldo; Leozinho (Vinícius Paiva), Thonny Anderson e Bruno Xavier. Técnico: Alberto Valentim.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Raphael De Albuquerque Lima (Ambos SP)

VAR: Ilbert Estevam Da Silva (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.