Memphis Depay faz primeira atividade no CT do Corinthians

Depois da apresentação à torcida e da entrevista coletiva, Memphis Depay fez a primeira atividade no Corinthians. Na tarde desta quinta-feira, o jogador holandês compareceu ao CT Joaquim Grava para seu primeiro treino na academia pelo Timão.

Memphis ainda não tem data de estreia, por não atuar desde 10 de julho. O jogador, aliás, não poderá atuar na semifinal da Copa do Brasil. A CBF recusou o pedido do Corinthians para inscrever o atacante de 30 anos, rejeitando os argumentos do clube.

Memphis assinou contrato com custo acima de R$ 70 milhões entre salários, luvas e bonificações. Dessa forma, a principal patrocinadora do clube, a Esportes da Sorte, será responsável por efetuar o pagamento de boa parte deste valor. O contrato, portanto, vai até julho de 2026.

Além de Memphis Depay, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na classificação sobre o Juventude estiveram na parte interna do CT, em atividade regenerativa.

O Corinthians terá apenas o trabalho desta sexta-feira para Ramón Díaz ensaiar a equipe para o compromisso de sábado, às 21h (de Brasília), contra o líder Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.

