Milito destaca sistema defensivo do Atlético: ‘Muito organizado’

O Atlético está classificado às semifinais da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (12/9), o Galo empatou com o São Paulo na Arena MRV, em Belo Horizonte, e avançou no torneio. Após o duelo, o técnico Gabriel Milito apontou duas virtudes da equipe mineira nos confrontos eliminatórios.

“Muito feliz pelo avanço às semifinais. Esse mata-mata contra o São Paulo era muito complicado para nós. Tínhamos que jogar da maneira que jogamos os 180 minutos. Controlar muito bem o ataque deles, porque tem jogadores de muita qualidade – sem renunciar ao nosso ataque e ao nosso contra-ataque, muitas vezes. E ter o controle do jogo em grande parte sem a bola, mas sim tendo muita ordem” , analisou Milito.

“A estrutura defensiva muito bem organizada para frustrá-los. Que eles não pudessem gerar perigo e finalizações. E, em algum momento, interromper o ataque deles para, dessa maneira, aproveitar os espaços grandes e atacar”, complementou.

O argentino também parabenizou os jogadores pela seriedade com que encararam ambos os duelos contra o Tricolor Paulista.

“Os jogadores fizeram uma eliminatória muito correta – desde o amor próprio, desde o compromisso, a vontade. A organização coletiva para defender e neutralizar um grande time como o São Paulo, que conta com grandes jogadores” , frisou.

Após deixar a equipe paulista pelo caminho e seguir na briga pelo tricampeonato, os mineiros terão pela frente o Vasco. Os cariocas, aliás, eliminaram o Athletico-PR na última quarta-feira. Pela Libertadores, o Galo vai encarar o Fluminense pelas quartas de final na próxima semana.

Antes de voltar a campo pelo torneio, o Alvinegro, afinal, vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Domingo (15), o desafio será na Arena Fonte Nova, contra o Bahia. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.