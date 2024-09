Após Data Fifa, Fluminense deve ter força máxima para duelo com o Juventude

Depois da Data Fifa, o Fluminense se prepara para medir forças com o Juventude, no próximo domingo (15), às 6h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Brasileirão. Assim, o técnico Mano Menezes praticamente terá força máxima para o duelo, sem qualquer problema de suspensão no elenco.

Dessa forma, o Tricolor não terá em campo apenas três atletas, que se recuperam de lesões mais sérias, após cirurgias. Tratam-se de Lelê, Diogo Barbosa e Ignácio. No entanto, com a chegada de Gabriel Fuentes e os retornos de Felipe Melo e Germán Cano, o elenco se fortalece.

Mesmo com o duelo com o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (18), pelas quartas da Libertadores, no Maracanã, não há motivos para Mano poupar desta vez. Afinal, o elenco teve duas semanas de trabalho, tirando os três dias de folga e também precisa pontuar no Brasileirão para não voltar à zona de rebaixamento.

Por outro lado, o treinador agora terá mais peças para fazer o elenco rodar, Assim, poderá ter mais disputas por posições em quase todos os setores, tirando o gol, em que Fábio é consolidado. Isso fortalece o elenco para um momento crucial do ano, quando o Fluminense está em processo de reação e sonha com voos mais altos.

Por fim, Martinelli retorna de suspensão e briga por uma vaga no meio de campo com Nonato, para atuar ao lado de Facundo Bernal. Cano, por sua vez, disputará a função de homem-gol com o jovem Kauã Elias, que deu conta do recado enquanto o argentino esteve fora. Arias retorna de Data Fifa e também fortalece o grupo, que busca voltar a vencer no Alfredo Jaconi depois de quase 19 anos.

