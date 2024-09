Fluminense apresenta novo terceiro uniforme para a temporada

O Fluminense apresentou, nesta sexta-feira (13), apresentou a nova terceira camisa da equipe profissional para a temporada. Assim, o uniforme conta com grafismos que remetem a importantes símbolos da história do clube e homenageia a fornecedora esportiva (Umbro), que completa 100 anos de existência em 2024.

Além disso, a camisa, que será na cor bege e com detalhes em verde e grená, possui grafismos como escudos antigos e o atual, assim como do ano de fundação, bandeiras, siglas e o mapa do Rio de Janeiro. Todos eles estão dispostos um sobre o outro, o que forma a sigla FFC na estampa. O novo uniforme também contará com um diamante na altura da gola, simbolizando o logotipo da Umbro.

“É um privilégio participar deste lançamento tão importante para a Umbro, que completa 100 anos em 2024. Conseguimos unir nesta camisa elementos que celebram a trajetória centenária da empresa com símbolos históricos do Fluminense. Das cores ao design, o resultado ficou muito bonito e tenho certeza de que a torcida tricolor vai gostar”, afirmou Lucas Sodré, do departamento de marketing do clube.

“Essa camisa foi pensada para unir grandes paixões do torcedor, como o Fluminense e o Rio de Janeiro. Ela carrega símbolos importantes da história do Tricolor, além de ser uma linda peça da alfaiataria centenária da Umbro. Flu e Umbro escreveram lindas histórias nesses últimos anos, parceria de sucesso que muito nos orgulha”, comentou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.





Por fim, a camisa estará disponível para pré-venda nas lojas físicas e online do clube carioca a partir deste sábado (14). A nova peça também estará à venda na loja online da fornecedora.

