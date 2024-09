Cofre cheio: confira quanto o Vasco já lucrou na Copa do Brasil 2024

Sob a batuta do técnico Rafael Paiva, o Vasco avançou à semifinal da Copa do Brasil e tem feito uma campanha impressionante. Assim, a equipe carioca segue viva na briga pelo tão sonhado bicampeonato e, de quebra, também faturou uma boa quantia para ajudar nos cofres.

Afinal, com a classificação diante do Athletico-PR, em plena Ligga Arena, o clube arrecadou cerca de R$ 9,45 milhões da CBF. Em campo, o time perdeu por 2 a 1 no tempo normal, porém converteu todos os cinco pênaltis e viu Léo Jardim brilhar. O arqueiro defendeu a cobrança de Canobbio e mais uma vez foi essencial na competição.

Até o momento, o Vasco já embolsou R$ 22,85 milhões com a participação na Copa do Brasil de 2024. Desse valor total, R$ 4,5 milhões é referente a classificação nas oitavas de finais diante do Atlético-GO.