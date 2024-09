Ex-técnico Sven-Goran Eriksson é enterrado; Beckham comparece

O ex-técnico Sven-Goran Eriksson foi enterrado nesta sexta-feira (13) em sua cidade natal, Torsby, no sudoeste da Suécia. Centenas de pessoas acompanharam o funeral, incluindo o ex-jogador David Beckham, que foi comandado pelo sueco durante a passagem dele pela seleção da Inglaterra.

A cerimônia ocorreu sob chuva, na igreja de Fryksände, Torsby, na região de Värmland. Cerca de 600 participantes participaram da última despedida de Eriksson. Além do ídolo do Manchester United, Nancy Dell’Olio, ex-companheira do sueco, e o técnico Roy Hodgson foram outros nomes presentes no enterro.

“Apesar da sua doença, os últimos dias de Sven-Göran foram cheios de vida. Ele recebeu homenagens de todo o mundo, muitos dos quais confirmaram o seu compromisso como treinador e nos seus corações. (…) Tanta alegria, tantas risadas… No meio da dor há espaço para a gratidão”, declarou a Pastora Ingela Älvskog no seu funeral.

Eriksson morreu no dia 26 de agosto, aos 76 anos, vítima de câncer no pâncreas. Seu último desejo era ter uma cerimônia de despedida alegre e popular, com jazz de Nova Orleans.

Carreira de Sven-Goran Eriksson

Sven-Goran Eriksson teve uma carreira de altos e baixas, somando passagens por clubes como Benfica, Roma e Lazio. Contudo, o começo foi no modesto IFK Göteborg, clube de seu país, onde começou a ganhar destaque após vencer a Copa da UEFA (agora Liga Europa) na temporada 1981/82. Posteriormente, seguiu para o Benfica, clube onde se tornou um dos grandes técnicos da história ao vencer o campeonato de Portugal por três vezes.

Já na Itália, o técnico sueco teve passagem marcante pela Lazio. Além do Campeonato Italiano (1999/00), venceu outros títulos como a Recopa Europeia (1998/99) e a Supercopa da UEFA (1999). Ele também foi o técnico da Inglaterra na Copa do Mundo de 2002 e 2006, mas parou nas quartas de final nas duas oportunidades.

