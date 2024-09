Ignácio e Diogo Barbosa estão em estágios diferentes de recuperação no Fluminense

O Fluminense terá praticamente força máxima para o duelo com o Juventude, no domingo (15), com exceção dos três jogadores que passaram por cirurgias. Assim, Diogo Barbosa e Ignácio estão em estágios diferentes da recuperação, mas ainda distantes de retornar aos gramados. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o zagueiro iniciou o trabalho de transição para retornar aos gramados, de acordo com o cronograma do clube no CT Carlos Castilho. No entanto, há chances de estar à disposição diante do Atlético-MG, no jogo de volta das quartas da Libertadores, na Arena MRV.

Diogo Barbosa, por sua vez, está mais avançado no processo de recuperação. Afinal, ele já trabalha no campo e tem mais chances de estar à disposição do técnico Mano Menezes no jogo de volta das quartas da Libertadores. A partida acontece no dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília), em Minas Gerais.

Vale lembrar que ambos tiveram lesões semelhantes, passaram por cirurgias, porém em joelhos opostos. De um lado, Ignácio teve problema no esquerdo, enquanto Diogo Barbosa lesionou o direito.

Por fim, o atacante Lelê, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em abril, só deve voltar a atuar em 2025. As chances do atacante ainda atuar em 2024 são remotas, no momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.