Internacional conta com retorno de jogadores de seleções aos treinos

O Internacional teve a volta de jogadores que atuaram por suas seleções na data Fifa, em treino desta sexta-feira (13). Tratam-se do colombiano Rafael Borré e do equatoriano Enner Valencia, convocados para jogos das Eliminatórias sul-americanas. O primeiro participou normalmente da atividade com o elenco, enquanto o segundo realizou apenas trabalhos na academia.

Borré esteve presente em todo o treino, pois teve desgaste apenas com a viagem, já que não atuou pela seleção colombiana em compromissos na última data Fifa, apesar da convocação. Por outro lado, Valencia foi titular nas duas partidas do Equador, diante do Brasil e Peru. Por sinal, no segundo embate, marcou o único gol do jogo. O meio-campista Bruno Tabata foi outro atleta que focou em trabalhos na academia. Ele chegou a realizar o aquecimento com o grupo, mas depois foi para a parte interna do centro de treinamento. A expectativa é a de que apareça no treinamento neste sábado (14).

Aguirre, Rochet e Wanderson, que estiveram na atividade com o elenco na última quinta (12), seguiram programação normal. Anteriormente os três foram ausências por diferentes motivos. Assim como Borré e Enner Valencia, o goleiro estava a serviço de sua seleção, a uruguaia. Por outro lado, os outros dois não tinham condições, pois se recuperavam de lesões musculares. O argentino sofreu problema na coxa direita e o atacante na panturrilha esquerda.

Retornos e ausências no Internacional

O técnico Roger Machado ainda poderá contar com o retorno do atacante Wesley para o embate com o Cuiabá. Ele cumpriu suspensão automática no último compromisso da equipe, a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza. Em contrapartida, o volante Rômulo será baixa por suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo.

A princípio, o comandante ainda tem dúvida na lateral direita, entre a utilização de Aguirre ou a improvisação de Bruno Gomes. Além de uma disputa no meio de campo entre Bruno Tabata e Wesley. Assim, o provável time inicial deve ser: Rochet; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago, Tabata (Wesley), Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Borré.

O grupo colorado volta aos trabalhos na manhã deste sábado (14), visando ao confronto com o Cuiabá, que vai ocorrer no Beira-Rio, às 20h (de Brasília), na próxima segunda-feira (16). O embate será válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook