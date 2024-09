Torcida do Vasco enfrenta problemas para comprar ingresso para clássico vs Flamengo

A torcida do Vasco enfrentou problemas na tentativa de garantir ingresso para o clássico de domingo (15), contra o Flamengo. Ao longo desta sexta-feira (13), inúmeros torcedores registraram dificuldade para implementar a biometria facial no site disponibilizado pelo rubro-negro, mandante do duelo.

Então, o próprio Vasco se manifestou sobre o assunto, revelando que entrou em contato com o rival para buscar ‘esclarecimentos’ sobre o ocorrido. Na nota, o Cruz-Maltino explica, assim, que o problema é por parte da “Bepass”, empresa que organiza o reconhecimento facial em partidas no Maracanã.

Dessa forma, a solução provisória foi abrir venda física dos ingressos, visando diminuir o impacto para a torcida do Vasco. Assim, os torcedores podem garantir seus ingressos tanto nas bilheterias do Maracanã, como em São Januário. A tendência, então, é que o sistema volte ao ar ainda nesta sexta.

Confira o pronunciamento do Vasco

“O Vasco da Gama, tão logo tomou conhecimento dos problemas enfrentados por sua torcida para a compra de ingressos para o clássico do próximo domingo (15/09), procurou o Flamengo, mandante da partida e responsável pela venda, em busca de esclarecimentos.

Por sua vez, o Flamengo admitiu que está acontecendo uma instabilidade no sistema da Bepass, empresa que cuida do reconhecimento facial para os jogos do Maracanã, e informou que o prazo para a normalização das vendas online é na tarde de hoje, às 14 horas.

Independentemente disso, visando minimizar os problemas enfrentados pela torcida vascaína na manhã desta sexta-feira (13), foram abertos pontos de vendas para a comercialização de ingressos no formato físico. As entradas começam a ser vendidas de forma imediata.

IMPORTANTE: os ingressos comercializados anteriormente de forma online seguem válidos.

*Maracanã*

BILHETERIA 1

13/09/2024 – 10h às 17h

14/09/2024 – 10h às 17h

BILHETERIA 2

15/09/2024 -10h até o fim do 1º tempo

*São Januário*

BILHETERIA 5

13/09/2024 – 10h às 17h

14/09/2024 – 10h às 17h

15/09/2024 – 10h às 16h

BILHETERIA 11 – GRATUIDADE

13 e 14/09/2024 – 10h às 17h”

