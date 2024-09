Contrato pela concessão do Maracanã deverá ser assinado ainda em setembro

Os vencedores da licitação do Maracanã, Flamengo e Fluminense, estão finalizando os trâmites para assinar contrato de concessão junto ao Governo do RJ. O último passo foi o registro da Sociedade de Propósito Específico (SPE) do consórcio composto pelos clube (Fla-Flu Serviços S.A), na última quarta-feira (11).

Este era, segundo o portal “ge”, em publicação nesta sexta (13), uma das últimas atitudes antes da assinatura do contrato. A mesma deve acontecer até o fim de setembro.

A Sociedade tem como propósito gerir todo o Complexo Maracanã, contemplando estádio, ginásio, estacionamentos, entre outros equipamentos. Gestores do estádio desde abril de 2019 (através de TPU’s), a dupla determinou que o Flamengo fica com 65% da participação econômica, enquanto o Flu fica com 35%.

A previsão é de que a dupla investirá R$ 393 milhões em obras e manutenções pelos próximos 20 anos, com o Fla pagando R$ 255,5 milhões, e o Flu, R$ 137,5 milhões.

A concessão do Maracanã não interferirá, necessariamente, nos novos estádios dos clubes. O Flamengo adquiriu o terreno do Gasômetro em leilão no último mês de julho, mas não abrirá mão do contrato do Maraca. O Flu ainda está mais longe do objetivo, mas também tem a intenção de construir o próprio estádio.

