Atlético-GO x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo pela parte inferior da tabela, Atlético-GO e Vitória entram em campo neste sábado (14), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), a bola rola às 16h (de Brasília). Quatro pontos separam os rubro-negros na classificação. Na lanterna, o Dragão tem 18 pontos, enquanto o Leão da Barra, na 18ª posição, tem 22.

Onde assistir

O Premiere transmite o confronto.

Como está o Atlético-GO

O técnico Humberto Louzer contará, pela primeira vez, com o zagueiro Philipe Sampaio, que fará a sua estreia. Em contrapartida, Alix, que recentemente se recuperou de lesão, começa no banco. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Luiz Felipe, Gabriel Baralhas, Roni e Gonzalo Freitas não jogam. Já Bruno Tubarão, que cumpriu suspensão na rodada anterior, começará entre os titulares.

Como está o Vitória

O técnico Thiago Carpini também contará com retornos importantes. Afinal, o meia Matheusinho e o volante Ryller, que deixaram o departamento médico, serão relacionados para jogo. Em contrapartida, Caio Vinícius, Patric Calmon e Willean Lepo, lesionados, ficam fora.

ATLÉTICO-GO X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

Data e horário: 14/9/2024, às 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Philipe Sampaio e Guilherme Romão; Rhaldney, Shaylon e Campbell; Alejo Cruz, Derek e Luiz Fernando. Técnico: Humberto Louzer.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Machado (Ryller); Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro Da Costa (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP)

