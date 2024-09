Soteldo volta a treinar no Grêmio após Data Fifa

O Grêmio ganhou um reforço importante nesta sexta-feira. O atacante Soteldo participou do treinamento no CT Luiz Carvalho, o penúltimo antes da partida contra o Bragantino. O técnico Renato Gaúcho também esboçou o time para o confronto de domingo, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Soteldo se reapresentou nesta manhã de sexta-feira, após defender a seleção venezuelana nas Eliminatórias. Ele jogou 90 minutos no empate com o Uruguai, em Maturín.

Além da presença de Soteldo, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk ficam à disposição após se recuperarem de lesão. André Henrique, Fabio e Pavon, por sua vez, estão fora por lesão. Kannemann levou o terceiro amarelo na derrota para o Atlético-MG, e Gustavo Martins foi expulso.

Fora isso, o técnico Renato Gaúcho e o atacante Diego Costa aguardam a decisão do STJD sobre o efeito suspensivo. A entidade, aliás, pode dar uma resposta ainda neste sábado.

O Tricolor abre a rodada na 15ª posição, com 27 pontos, apenas dois à frente da zona do rebaixamento. O time gaúcho pode voltar ao Z4, caso perca para o Bragantino, e Corinthians e Fluminense vençam seus jogos.

