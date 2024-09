PSG x Brest: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Francês 2024/25 estão de volta. Neste sábado (14), o PSG recebe o Brest às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 4ª rodada da Ligue 1.

Como chega o PSG

O clube de Paris faz um bom início de temporada e mostrou que há vida sem Mbappé. Isto porque o PSG venceu as três primeiras rodadas do Campeonato Francês, com boas atuações, e está na liderança isolada da competição, com 100% de aproveitamento.

Além disso, o atacante Barcola, grande destaque da equipe com quatro gols em três jogos, está confirmado para o jogo deste sábado.

Porém, Lucas Hernández, Presnel Kimpembe e Gonçalo Guedes, lesionados, aparecem como desfalques para o técnico Luis Enrique.

Como chega o Brest

Por outro lado, o Brest não fez um bom início de temporada e perdeu as duas partidas disputadas na Ligue 1. Mas, o time vem de uma grande vitória por 4 a 0 sobre o Saint-Étienne, e tenta aproveitar o bom momento para surpreender o PSG no Parque dos Príncipes.

Contudo, o defensor Julien Le Cardinal foi substituído com dores na rodada passada e virou dúvida para o jogo em Paris. Assim, Soumaila Coulibaly pode ganhar uma oportunidade entre os titulares. Além disso, Bradley Locko e Pierre Lees-Melou, lesionados, são os desfalques confirmados no Brest.

PSG x Brest

4ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sábado, 14/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (Lee), Fabián Ruiz; Dembélé, Kolo Muani, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Brest: Bizot; Lala, Coulibaly, Chardonnet, Amavi; Faivre, Magnetti, Camara; Del Castillo, Ajorque, Sima. Técnico: Éric Roy.

Árbitro: Jérôme Brisard (FRA)

VAR: Benoît Bastien (FRA)

Onde assistir: não terá transmissão para o Brasil

