Benfica x Santa Clara: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Português 2024/25. Nesta sexta-feira (13), o Benfica tenta se recuperar na competição nacional e recebe o Santa Clara, às 16h30 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida válida pela 5ª rodada da Liga portuguesa.

Como chega o Benfica

O time de Lisboa não faz um grande início de temporada e está apenas na 7ª posição, com sete pontos. No entanto, uma vitória diante de seus torcedores pode recolocar o time na briga pela parte de cima da tabela.

Ao mesmo tempo, o Benfica vive um momento de reconstrução após a saída do técnico Roger Schmidt, substituído por Bruno Lage, ex-Botafogo, no comando da equipe. Mas, o treinador já está pressionado para recolocar o time na briga pelas primeiras posições. Isto porque os Encarnados vêm de uma derrota por 2 a 1 para o Vitória de Guimarães.

Dessa maneira, a expectativa é que Bruno Lage faça alterações no sistema defensivo do time.

Como chega o Santa Clara

Por outro lado, o Santa Clara faz um início de temporada surpreendente na elite do futebol português e venceu três dos quatro jogos disputados até o momento. A conquistou a segunda divisão portuguesa na temporada passada e já aparece na 5ª posição, com nove pontos, a primeira fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Ao mesmo tempo, o time quer aproveitar o bom momento (duas vitórias seguidas), para arrancar pontos de um concorrente direto pela parte de cima da tabela.

Sob o comando do técnico Diogo Fernandes, o Santa Clara tem um elenco que mistura jovens promissores e jogadores experientes, como o zagueiro brasileiro MT, revelado pelo Vasco.

Por fim, a tendência é que o Santa Clara mantenha a escalação que vem sendo utilizada nas últimas partidas, sem desfalques de última hora.

Benfica x Santa Clara

5ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: sábado, 14/09/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, António Silva, Carreras; Florentino, Barreiro; Di María, Kökcü, Prestianni; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney, Venâncio, Rocha; Lucas Soares, Ferreira, Adriano Firmino, MT; Vinicius Lopes, Alisson Safira, Gabriel Silva. Técnico: Diogo Fernandes.

Árbitro: Cláudio Pereira (POR)

Auxiliares: Rui Teixeira (POR) e Gonçalo Freire (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

Onde assistir: ESPN 3 e Disney+

