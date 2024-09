Brusque x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Brusque e Vila Nova duelam, às 17h, deste sábado, 14, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia de Marcelo Cabo pelo quadricolor e um reencontro com o técnico Luizinho Lopes.

Na tabela de classificação, o cenário é bem distinto para as duas equipes. O Vila Nova, aliás, ocupa a quarta posição, com 42 pontos. Já o Brusque, afinal, encontra-se em situação delicada, na 19ª colocação, com apenas 23 pontos.

Onde assistir

A partida entre Brusque e Vila Nova, aliás, terá a transmissão do Canal GOAT, no Youtube, e pelo Premiere.

Como chega o Brusque

O Brusque terá desfalque e retornos. Por conta do terceiro cartão amarelo, o atacante Paulinho Moccelin está fora do jogo. O meia-atacante Diego Mathias retorna após cumprir suspensão na partida contra o Santos. No entanto, o time tem grande número de pendurados: Matheus Nogueira, Éverton Alemão, Ianson, Alex Ruan e Rodolfo Potiguar.

Cristovam, Maurício, Alex Ruan e Neto, por sua vez, segue no departamente médico. O lateral-direito Ronei, aliás, sofreu uma torção no pé durante o treino de quarta-feira e pode ficar fora do jogo contra o Vila Nova.

Como chega o Vila Nova

Do outro lado, Vila Nova, aliás, deve ter duas mudanças para o jogo deste sábado. Depois de cumprir suspensão, o meia Igor Henrique está de volta. No entanto, resta saber quem sai: Arilson ou João Vitor. Além dele, Eric Davis também devem voltar ao time titular. No ataque, Júnior Todinho, recuperado de lesão, também deve retornar ao time no lugar de Deni Júnior.

BRUSQUE x VILA NOVA

Série B do Campeonato Brasileiro – 26 ª rodada

Data-Hora: 14/9/24, às 17h (de Brasília)

Local: Gigantão das Avenidas, Itajaí (SC)

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Luiz Henrique; Rodolfo Potiguar, Lorran, Serrato e Agustín González; Ocampo e Guilherme Queiroz (Osman). Técnico: Marcelo Cabo.

VILA NOVA: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Rhuan (Eric Davis); Cristiano, Arilson (João Vitor) e Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Julio Cesar Souza Gaudencio (Ambos RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

