Botafogo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (14/9), no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão. O Glorioso entrou na rodada como líder da competição com 50 pontos. Por outro lado, o Corinthians é o 17° colocado com 25 pontos e briga para deixar a zona de rebaixamento. Este jogaço entre gigantes terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa a partir das 19h30, te deixando por dentro de tudo o que vai acontecer. Com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.