City vence Brentford com dois de Haaland na Premier League

O atual tetracampeão da Premier League venceu mais uma partida na temporada 2024/25. De virada, o Manchester City venceu o Brentford por 2 a 1, neste sábado (14), com dois gols do artilheiro Haaland. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês e segue na liderança isolada nesta 4ª rodada da competição. Por outro lado, o Brentford aproveitou uma desatenção do City no primeiro minuto de jogo para abrir o placar com o atacante Wissa no Etihad Stadium.

Além disso, Haaland chegou à impressionante marca de nove gols nos quatro primeiros jogos da temporada 2024/25. O norueguês faz um grande início de competição e está a um gol de chegar ao 100º com a camisa do City.

O astro do City perdeu um grande amigo da família nos últimos dias e mesmo assim teve mais uma grande atuação.

O jogo

Um primeiro tempo de reviravolta para o City. Após um início de jogo ruim do time comandado pelo técnico Pep Guardiola, o Brentford entrou mais ligado e abriu o placar logo aos 22 segundos, com o atacante Wissa. No entanto, Haaland apareceu para fazer dois gols e virar o jogo.

O City voltou do intervalo com alterações, mas foi o Brentford quem subiu a marcação e tentou surpreender em Manchester. Contudo, não demorou para os donos da casa assumirem o controle do jogo e criarem as melhores oportunidades. Assim, o City parou em grandes defesas do goleiro Flekken, que manteve os visitantes no jogo. O atacante norueguês ainda acertou a trave na reta final da partida, mas o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

Manchester City 2×1 Brentford

4ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 14/9/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Stones (Rúben Dias, aos 38′ do 2t) e Rico Lewis (Gvardiol, no intervalo); Kovacic (Rodri, no intervalo) e Gündogan; Savinho, De Bruyne e Grealish (Bernardo Silva, aos 38′ do 2t); Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Brentford: Flekken; Collins, Pinnick e Ajer (Fábio Carvalho, aos 26′ do 2t); Roerslev, Damsgaard, Norgaard, Janelt (Roerslev, aos 26′ do 2t) e Lewis-Potter; Mbeumo e Wissa. Técnico: Thomas Frank.

Gols: Wissa, aos 1′ do 1t (0-1); Haaland, aos 19′ do 1t (1-1); Haaland, aos 31′ do 1t (2-1)

Árbitro: Darren Bond

Auxiliares: Adrian Holmes e Simon Long

VAR: Darren England

Cartões amarelos: Kovacic, Savinho e Stones (MAC)

Jogos da 4ª rodada da Premier League

Sábado (14/9)

Southampton 0x3 Manchester United

Brighton 0x0 Ipswich

Crystal Palace 2×2 Leicester

Fulham 1×1 West Ham

Liverpool 0x1 Nottingham Forest

Manchester City 2×1 Brentford

Aston Villa x Everton – 13h30

Bournemouth x Chelsea – 16h

Domingo (15/9)

Tottenham Arsenal – 10h

Wolverhampton x Newcastle – 12h30

*Horários de Brasília

