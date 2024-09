Aston Villa vence de virada e afunda ainda mais o Everton

As coisas não andam nada bem para o Everton. Um dos times mais tradicionais do futebol inglês, aquele há mais tempo está na elite, acumulou neste sábado (14/9) a sua quarta derrota seguida na Premier League. O time azul de Liverpool foi até o Villa Park enfrentar o Aston Villa. Surpreendentemente, abriu 2 a 0, com Mc Neil e Calvert-Lewis. Porém, viu Watkins marcar duas vezes e, depois, levou a virada num gol sensacional do colombiano Durán. Enfim, Aston Villa 3 a 2.

Acumulando quatro derrotas nas quatro rodadas, o Everton segue na última posição, com zero ponto. Já o Aston Villa vai bem. Afinal, chega aos nove pontos. Assim, está em terceiro lugar. Mas ainda pode perder duas posições ao fim dos jogos deste fim de semana da Premier League.

Everton abre 2 a 0

O Everton começou como é a sua tradição: todo atrás e deixando a bola com o rival. Nada diferente do que se esperava para um time visitante e inferior tecnicamente. Mas foi eficaz. Aos 16, Mc Neil roubou uma bola na intermediária, avançou até a entrada da área e chutou rasteiro à esquerda de Dibu Martínez. Aos 27, ampliou. Após falta pela direita que Mc Neil cobrou, Calvert-Lewis cabeceou livre para ampliar.

Virada do Aston Villa

Só que o Aston Villa voltou ao jogo graças a Watkins. O atacante diminuiu o placar aos 36 minutos. Na volta do intervalo, aos 13, fez seu segundo gol no jogo, deixando tudo igual. Como 0 empate não era bom para o Aston Villa, que ficaria mais longe dos líderes, o técnico Unai Emery colocou mais um atacante, Durán, aos 24 minutos. E, aos 36, o colombiano mandou a bomba do meio da rua para fazer um dos gols mais bonitos da temporada e colocar o time de Birmingham na frente definitivamente.

Jogos da 4ª rodada da Premier League

Sábado (14/9)

Southampton 0x3 Manchester United

Brighton 0x0 Ipswich

Crystal Palace 2×2 Leicester

Fulham 1×1 West Ham

Liverpool 0x1 Nottingham Forest

Manchester City 2×1 Brentford

Aston Villa 3×2 Everton

Bournemouth x Chelsea – 16h

Domingo (15/9)

Tottenham Arsenal – 10h

Wolverhampton x Newcastle – 12h30

