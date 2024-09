Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste domingo (15) em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 18h30, no Mineirão. As duas equipes têm 41 pontos, aparecendo em quinto e sexto lugares, respectivamente. Dessa forma, eles seguem vivos na briga por uma vaga na Libertadores e ainda com chances remotas de título.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão do Premiere, às 18h30.

Veja a classificação atualizada do Brasileirão

Como chega o Cruzeiro

A Raposa atravessa uma fase irregular na competição. Afinal, são três empates, uma derrota e uma vitória nos últimos cinco jogos. Para esta partida, o treinador Fernando Seabra tem apenas uma dúvida: o meia Barreal, que se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo. Caso ele não possa, jogar, Lautaro Díaz e Gabriel Veron brigarão pela vaga. Já os atacantes Juan Dinenno e Rafa Silva são baixas confirmadas.

Como chega o São Paulo

O Tricolor também chega em uma fase instável, com três vitórias (todas em casa) e duas derrotas (ambas fora). O São Paulo já sabe que não poderá contar com o goleiro Rafael nem com o volante Bobadilla, suspensos. Além deles, os volantes Rodrigo Nestor, Alisson e Pablo Maia, o atacante Ferreirinha, o lateral-direito João Moreira, o lateral-esquerdo Patryck e o meia Rodrigo Nestor estão lesionados. Assim, o treinador Luis Zubeldía terá dor de cabeça para escalar o time. Por outro lado, o lateral-esquerdo Lewis deve estrear.

CRUZEIRO X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 15/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

CRUZEIRO: Cássio, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon;Walace, Lucas Romero e Matheus Henrique; Barreal (Lautaro Díaz), Matheus Pereira e Kaio Jorge Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington (Lewis); Luis Gustavo, André Silva (Liziero), Wellington Rato, Luciano e Lucas Moura; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

