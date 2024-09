Com Renato Gaúcho suspenso, Alexandre Mendes dirige Grêmio contra o Bragantino

Sem Renato Gaúcho, suspenso por dois jogos, o Grêmio terá o comando do auxiliar Alexandre Mendes neste domingo (15), diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. Mas Renato, que seguirá em Porto Alegre, manterá comunicação com os demais integrantes da comissão técnica na cabine do Estádio Nabi Abi Chedid.

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo do Grêmio, motivo pelo qual Renato cumprirá duas partidas de gancho. Por outro lado, o centroavante Diego Costa foi liberado para defender o time gaúcho no interior paulista.