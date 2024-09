Bahia x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Os – distintos – resultados de Bahia e Atlético-MG na Copa do Brasil interferiram no duelo entre as equipes neste domingo (15). Os mineiros embarcaram para Salvador com desfalques por desgaste, enquanto os baianos agora focam exclusivamente no Brasileirão para espantar uma má fase e, quem sabe, retornar ao G6. Tricolores e Alvinegros se enfrentam às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

O Premiere transmite o confronto a partir das 18h30 (de Brasília).

Como está o Bahia

O grupo de Rogério Ceni vem de uma série de resultados ruins, um deles culminou na eliminação da Copa do Brasil, e passa por um momento crítico em 2024. No Brasileirão, por exemplo, o Bahia não vence há duas rodadas e está fora do G6, na sétima colocação com 39 pontos. São Paulo e Cruzeiro, sexto e quinto lugar, respectivamente, somam 41 – o time paulista ainda vai a campo nesta rodada.

Em contrapartida, o Bahia tem todos os titulares de Ceni à disposição para encarar o Atlético-MG – mas com baixas no elenco. Biel se recupera de uma lesão na coluna e permanece como desfalque, assim como o meio-campista Nico Acevedo, que está em transição física. O atleta sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Como está o Atlético-MG

O clima está melhor pelos ares de Belo Horizonte. O Atlético-MG venceu o último jogo do Brasileirão, contra o Grêmio, e se classificou à semifinal da Copa do Brasil. Manter-se vivo em duas competições, porém, trouxe prejuízos ao Galo para o duelo deste domingo.

Gabriel Militão não poderá contar com quatro titulares por desgaste. Os atletas (Junior Alonso, Arana, Alan Franco e Paulinho) sequer embarcaram junto à delegação e cumprem uma programação indicada pela comissão técnica e preparação física.

Além deles, o Atlético-MG ainda tem quatro atletas no Departamento Médico. Otávio, com luxação no ombro, e Eduardo Vargas, por problema na panturrilha, estão fora da partida. Já o meia Zaracho se recupera da cirurgia para correção de hérnia, e Alisson trata do músculo adutor da coxa.

BAHIA X ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data e horário: 15/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

BAHIA: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-MG: Éverson, Saravia, Bruno Fuchs, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Rodrigo Rafael Klein (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

