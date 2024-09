Almada deita e rola, Botafogo vence Corinthians e amplia frente na liderança

O Botafogo fez mais uma vítima atuando no Nilton Santos. Na noite deste sábado (14), o time derrotou por 1 a 0 o Corinthians. Luiz Henrique e Garro, de pênalti, anotaram os gols do jogo no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado leva o Glorioso a 53 pontos, ampliando, assim, a vantagem para o segundo colocado (de dois para quatro pontos). Isso porque o Fortaleza somou apenas um ponto no duelo contra o Athletico-PR, também neste sábado. O Palmeiras, que joga neste domingo, só pode chegar a 50.

Por outro lado, o Timão estaciona nos 25 pontos, em 18º lugar. Desse modo, os paulistas seguirão mais uma rodada na zona de rebaixamento.

Botafogo, sim; Corinthians, não!

O Botafogo teve mais posse e muitas finalizações (14 a 3), metade delas na direção da meta. O goleiro Hugo Souza foi um dos destaques da primeira etapa, com defesas difíceis. Com ímpeto ofensivo desde o começo, os cariocas empilharam chances e poderiam, inclusive, ter construído boa vantagem somente nos 30 minutos iniciais. Do outro lado, o Corinthians esteve confuso na parte defensiva e sem criação no ataque.

O Glorioso minou o adversário até chegar ao gol em uma linda investida de Almada na intermediária e que deixou Raniele no chão. A jogada, aos 38′, teve conclusão com Luiz Henrique empurrando para o gol vazio após assistência de Savarino. A partir daí, o Timão se lançou mais à frente e, três minutos depois, Matheuzinho recebeu passe de Romero, invadiu a área e foi derrubado por Marçal. Romero foi para a cobrança, deu um pulinho antes da batida, mas John voou no canto e defendeu.

Dessa vez, Corinthians marca. Mas não adianta!

O Corinthians voltou melhor do intervalo e tentou pressionar o Botafogo, que encontrou dificuldade para sair jogando nos primeiro minutos. Aos 14, o árbitro Anderson Daronco entendeu, após revisão do VAR, que Barboza fez uma carga nas costas de Raniele e assinalou o segundo pênalti a favor dos paulistas. Dessa vez, Rodrigo Garro assumiu a responsabildiaade pela cobrança e bateu no meio do gol para deixar tudo igual: 1 a 1.

A noite, porém, era de Almada. Com muitos espaços na meia esquerda, o argentino fez sua melhor partida pelo Glorioso. Aos 21 minutos, ele dominou na entrada da área, deu dois dribles secos em Raniele e, ao finalizar, contou com desvio para superar o goleiro Hugo Souza. Pouco depois, Igor Jesus recebeu lançamento dentro da área e, mesmo com pouco ângulo, quase deixou o dele. Mas não fez falta. Nos acrécimos, Ramón Díaz, o técnico do Corinthians, por agrediu um gandula e recebeu cartão vermelho.

BOTAFOGO 2×1 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Data-Hora: 14/9/2024 (sábado)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 32.691

Renda:

Gols: Luiz Henrique, 38’/1ºT (1-0); Garro/pen, 17’/2ºT (1-1); Almada, 21’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte, 22’/2ºT), Bastos, Barboza e Marçal (Alex Telles, 28’/2ºT); Danilo Barbosa (Allan, 34’/2ºT) e Marlon Freitas; Almada, Luiz Henrique (Tiquinho, 22’/2ºT) e Savarino (Tchê Tchê, 34’/2ºT); Igor Jesus. Técnico: Franklin Carvalho (auxiliar)

CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano (Héctor Hernández, intervalo); Matheuzinho, Raniele (Carrillo, 28’/2ºT), José Martínez (Coronado, 36’/2ºT), Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Ángel Romero (Pedro Raul, 35’/2ºT) e Talles Magno (Breno Bidon, intervalo). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael Da Silva Alves (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (Fifa-MG)

Cartões Amarelos: Marlon Freitas (BOT); Matheus Bidu, André Ramalho, Garro (COR)

Cartão Vermelho: Ramón Díaz, 35’/2ºT (COR)*

*O técnico do Corinthians agrediu um gandula e foi corretamente expulso.

