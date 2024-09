Breno Bidon reconhece atuação ruim do Corinthians no Nilton Santos

Neste sábado (14), o Corinthians foi superado pelo Botafogo por 2 a 1, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés no Nilton Santos deixou o Timão na 18ª colocação, com 25 pontos e pode ver a distância para o Z4 aumentar com os resultados do domingo.

O meio-campo Breno Bidon, que entrou em campo no intervalo, analisou o desempenho do Corinthians e reconheceu que o time não fez um jogo bom.

“Realmente a gente não fez um bom primeiro tempo, mas a gente conseguiu voltar mais ligado e melhor para o segundo tempo. A gente conseguiu fazer um gol ali, mas acabou que logo em sequência tomou o gol, não desligou nem nada. O time não desligou nem nada, mas é futebol isso, a gente voltou melhor, mas não conseguiu o resultado. Agora foi o cara que terça-feira a gente já tem mais um jogo pela frente”, disse o meio campista ao Premiere.

Vale citar que, apesar de não ter apresentado um bom futebol, o Timão poderia ter conquistado ao menos o empate. Porém, o atacante Ángel Romero desperdiçou uma cobrança de pênalti na etapa inicial.

Agora, o Corinthians deixa o Campeonato Brasileiro de lado e foca na Sul-Americana. Na terça-feira (17), o adversário é o Fortaleza, pelas quartas de final do torneio continental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.