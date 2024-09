Corinthians vence São Paulo no jogo de ida das finais do Brasileirão Feminino

O Corinthians abriu boa vantagem no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo (15/9), no Morumbis, as Brabas fizeram 3 a 1 no São Paulo e abriram grande vantagem para o jogo de volta, daqui a uma semana, na Neo Química Arena, quando tentarão o sexto título da competição. Os gols foram marcados por Milene e Vic Albuquerque, duas vezes. No fim, Ariel Godoi diminuiu para o São Paulo.

Primeiro Tempo

Como em uma títpica final, as equipes se respeitaram e, desse modo, não correram maiores riscos nos primeiros minutos de jogo. Sendo assim, também não criaram grandes oportunidades. Desse modo, o primeiro susto aconteceu apenas aos 2o minutos, quando Yayá chutou e Carlinha defendeu, evitando rebote com a área povoada de corinthianas. No minuto seguinte, Camilinha deu o troco ao chutar com perigo, mas para fora.

O jogo animou e, aos 22, Vic Albuquerque cruzou e, sozinha na área, Milene fez Corinthians 1 a 0. Após o gol, o São Paulo chegou a ameaçar duas vezes em chutes de Aline Milene, mas ambos para fora.

Segundo Tempo

Mal começou a segunda etapa, o Corinthians ampliou a vantagem. Aos três minutos, Milene tentou concluir de letra, a goleira são-paulina defendeu e, no rebote, Vic Albuquerque fez 2 a 0. A vantagem no placar refreou o ânimo das Brabas, que passaram a administrar a vantagem.

O São Paulo, então, passou a tentar pelo menos diminuir o prejuízo para o jogo de volta. Contudo, não criou o suficiente e, a rigor, não levou maior perigo ao gol adversário. No fim, Vic Albuquerque fez o terceiro novamente com a artilheira Vic Albuquerque. Já nos acréscimos, Ariel Godoi diminuiu o placar e manteve o São Paulo vivo na decisão.

SÃO PAULO 1 x 3 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro Feminino – Jogo de ida da final

Data: 15/9/2024

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 28.420 presentes

CORINTHIANS: Nicole Ramos, Paulinha, Daniela Arias, Mariza e Belinha (Yasmin, 20’/2ºT); Vitória Yayá; Victória Albuquerque e Duda Sampaio (Juliana Ferreira, 20’/2ºT); Gabi Portilho (Carol Nogueira, 9’/2ºT), Jaque Ribeiro (Gabi Zanoti, 35’/2ºT) e Milene (Eudmila, 35’/2ºT) . Técnico: Lucas Piccinato

SÃO PAULO: Carlinha, Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha (Duda Serrana, 9’/2ºT), Alessa, Aline Milene e Camilinha (Rafa Mineira, 27’/2ºT); Laryh (Ariel Godoi, 9’/2ºT) e Mariana Santos (Isa Guimarães, 9’/2ºT). Técnico: Thiago Viana

Gols: Milene, 22’/1ºT (1-0); Vic Albuquerque, 3’/2ºT (2-0) e aos 43’/2ºT (3-0) ; Ariel Godoi, 53’/2ºT (1-3)

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)

Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA-AL) e Anne Kesy Gomes de Sa (FIFA-AM)

VAR: Daiane Muniz (FIFA)

Cartões amarelos: Thiago Viana, Isa, Ariel Godoi, Kaká (SÃO); Victoria Albuquerque (COR)

Cartões vermelhos: Júlia Kerolyn (no banco, aos 53’/2ºT)

