André joga bem, mas Wolverhampton perde de virada para Newcastle

No jogo em que o ex-Fluminense André pela primeira vez foi titular do Wolverhampton, neste domingo (15/9) o seu time, em casa, perdeu para o Newcastle por 2 a 1. O duelo foi pela quarta rodada do Campeonato Inglês. André formou dupla com João Gomes (ex-Flamengo) seu parceiro de Seleção Brasileira. Fez partida segura, muito bem na marcação e aparecendo no ataque com eficácia, sendo protagonista do gol de Lemina. Mas, na etapa final, seu time acabou levando a virada, gols de Schar e Barnes.

O Newcastle vai aos 10 pontos, ao lado do Arsenal, com dez pontos, mas en terceiro lugar pelos desempates. A liderança é do Manchester City, com 12 pontos. O Wolves tem um ponto e encerra a rodada na zona de rebaixamento.

André muito bem; Wolves na frente

Com João Gomes e André como volantes e Matheus Cunha no ataque, o Wolves, mesmo em casa, fez jogo cauteloso. Assim, deixou o Newcastle ficar com a bola e alugar a intermediária de ataque. Mas isso tinha uma estratégia: fazer ligações em contra-ataques. E isso teve a sua coroação aos 36 minutos. O Wolves roubou a bola quase na sua área e ligou um ataque que começou com Matheus Cunha. Larsen recebeu e cruzou para a área. André, que apareceu na frente, abriu as pernas num corta-luz que deixou Mario Lemina livre para fazer 1 a 0 para os donos da casa.

Newcastle vira

No segundo tempo, o Wolves fazia ótima partida, controlando o jogo e o Newcastle não saindo da marcação. André era muito aplaudido a cada antecipação. Mas, aos 29, Schar recebeu fora da área, chutou, a bola bateu na defesa do Wolves e matou o goleiro Johnstone. Era o gol de empate. Em seguida, André, que tinha amarelo, saiu para a entrada de Doyle. O reserva ainda frio, foi um dos que não fecharam uma jogada de Barnes pela esquerda. O jogador do Newcastle foi cortando para o meio e bateu de fora da área no ângulo. Assim, o time do Norte da Inglaterra virava o jogo. E garantiu a vitória gtraças a uma defesa incrível do goleiro Pope no fim em chute de voleio de Matheus Cunha.

Jogos da 4ª rodada da Premier League

Sábado (14/9)

Southampton 0x3 Manchester United

Brighton 0x0 Ipswich

Crystal Palace 2×2 Leicester

Fulham 1×1 West Ham

Liverpool 0x1 Nottingham Forest

Manchester City 2×1 Brentford

Aston Villa 3×2 Everton

Bournemouth 0x1 Chelsea

Domingo (15/9)

Tottenham 0x1 Arsenal

Wolverhampton 1×2 Newcastle

