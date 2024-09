No Mineirão, neste domingo (15/9), Cruzeiro e São Paulo se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 18h30 (de Brasília). As equipes têm 41 pontos, aparecendo em quinto e sexto lugares, respectivamente. Dessa forma, seguem vivos na briga por uma vaga na Libertadores. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida, iniciando com o tradicional pré-jogo a partir das 17h (de Brasília). E assim que a bola rolar, Roicardo Froede está na narração.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda tem os comentários de Paulo Carvalho e as reportagens de Will Ferreira. Não deixe de acompanhar este duelo de titãs, a partir das 17h, na campeã do prêmio Aceesp de 2023 como melhor mídia digital.

