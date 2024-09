Palmeiras arrasa o Criciúma e assume a vice-liderança do Brasileirão

No reencontro com a torcida, no Allianz Parque, o Palmeiras passeou em campo e com muita tranquilidade bateu o Criciúma por 5 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra), Estêvão e Raphael Veiga construíram o resultado para a equipe paulista. O Verdão, agora, soma 50 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Já o Tigre fica com 28, três à frente do Vitória, primeiro time do Z4.

Na próxima rodada, o Alviverde mede forças com o Vasco, dia 22 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha. O Tigre, por sua vez, encara o Athletico-PR no mesmo dia, porém às 18h30 (de Brasília).

Início avassalador

Com menos de um minuto, o Palmeiras já mostrou suas credenciais na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e abriu o placar. Caio Paulista teve facilidade para deixar Flaco López livre para estufar a rede do goleiro Gustavo e levar a torcida ao delírio. O tento, portanto, foi aos 49 segundos, o mais rápido desta edição do Campeonato Brasileiro.

Trave entra em cena

Poucos minutos depois, os donos da casa envolveram a marcação adversária com facilidade. Richard Rios dominou, na direita, limpou a marcação e, de longe, carimbou a trave. Pelo lado do Criciúma, Patrick de Paula tentou aplicar a lei do ex, mas Weverton defendeu.

Confusão na área

Na melhor chance do Tigre no primeiro tempo, Marcelo Hermes mandou para a área e uma pequena confusão entre os jogadores aconteceu. Arthur Caike cabeceou para o meio da área, enquanto Weverton segurou a bola. No entanto, Tobias Figueiredo tentou empurrar o arqueiro para dentro do gol, o que gerou a discussão na área alviverde.

Para ampliar a vantagem

Quando o Criciúma tentava reagir, voltou para as cordas e sem força para impedir um rápido ataque do adversário. Na ponta direita, Estêvão abriu para Marcos Rocha ,que só teve o trabalho de cruzar rasteiro para Felipe Anderson balançar a rede aurinegra.

Passeio alviverde

Com 17 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras abriu 3 a 0 no placar ao dominar o adversário e teve uma atuação consistente. Mais uma vez, Estêvão apareceu pela direita e apostou na velocidade. Ao arriscar a finalização, a bola tocou em Tobias Figueiredo, do Criciúma, e enganou o arqueiro.

Logo em seguida, foi a vez de Flaco López achar o camisa 41. O jovem, que esteve na Data Fifa com a Seleção Brasileira, acertou um perigosa finalização, porém parou em Gustavo, que mandou por cima.

Não valeu

Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras fez uma jogada ensaiada com Felipe Anderson e Richard Rios. Nesse sentido, depois do lançamento na área, Flaco estudou a rede, mas o árbitro assinalou impedimento. O Criciúma, por sua vez, assustou com Patrick de Paula, que cobrou uma falta, entretanto Weverton espalmou.

Deixou o dele

Na volta do intervalo, Bolasie apareceu na ponta esquerda e encheu o pé para boa defesa de Weverton. Na sequência, Estêvão iniciou uma rápida jogada de contra-ataque e abriu para Felipe Anderson, que tocou para trás e deixou a joia alviverde livre para ampliar a goleada.

Sem sair na foto

Com o resultado encaminhado, Abel Ferreira decidiu rodar o elenco e colocou em campo Raphael Veiga e Rony. Então, o meio-campista cobrou uma falta perfeita, sem chance para o goleiro Gustavo, que nem se mexeu. O Criciúma acertou a trave logo depois, com Matheusinho, que arriscou a finalização. No fim, Dudu, ídolo da torcida entrou, e Veiga deixou Rony em condições de finalizar, mas Gustavo salvou.

PALMEIRAS 5 x 0 CRICIÚMA

Brasileirão-2024 – 26ª rodada

Data e horário: 15/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Gols: Flaco López (1’/1ºT) (1-0); Felipe Anderson (14’/1ºT) (2-0); Tobias Figueiredo (contra) (17’/1ºT) (3-0); Estêvão (5’/2ºT) (4-0); Raphael Veiga (31’/2ºT) (5-0)

Público: 40.035 torcedores

Renda: R$ 3.160.827,80

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Fabinho 34’/2ºT) e Maurício (Raphael Veiga 25’/2ºT); Felipe Anderson (Vanderlan 25’/2ºT), Estêvão (Dudu 34’/2ºT) e Flaco López (Rony 25’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Dudu – intervalo), Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Fellipe Mateus, Patrick de Paula (Marquinhos Gabriel 34’/2º), Newton e Matheusinho; Bolasie (Allano 18’/2º) e Arthur Caíke (Felipe Vizeu 38’/2ºT). Técnico: Claudio Tencati.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Daniel Nobre Lins (RS)

Cartões Amarelos: Walisson Maia e Tobias Figueiredo (CRI)

Cartões Vermelhos: Caio Paulista (PAL)

