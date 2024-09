Estêvão comemora goleada do Palmeiras e destaca briga pelo Brasileiro

Em grande estilo, o Palmeiras goleou o Criciúma por 5 a 0, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Destaque da partida, o jovem Estêvão ressaltou o foco do time no título da competição nacional.

“Todos os jogos para a frente são decisivios. Estamos em busca do campeonato, vamos seguir em busca. O Palmeiras sempre está no topo, então a gente sempre tenta buscar pelo título.”, disse na saída de campo.

O Palmeiras fez 3 a 0 apenas no primeiro tempo e fechoua goleada na etapa final. Além de Estêvão, marcaram para o Verdão Flaco López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra) e Raphael Veiga. Em seu gol, Estêvão iniciou uma rápida jogada de contra-ataque e abriu para Felipe Anderson, que tocou para trás e deixou a joia alviverde livre para ampliar a goleada.

O Verdão, agora, soma 50 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Na próxima rodada, o Alviverde mede forças com o Vasco, dia 22 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha.

