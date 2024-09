Sport vence o CRB e entra no G4 da Série B

Na Arena Pernambuco, o Sport bateu o CRB por 2 a 0, pela 26ª rodada da Série B. Os gols saíram com Lucas Lima e Zé Roberto. Com o resultado, o Leão chegou aos 42 pontos e ocupa a quarta colocação. O Galo é o 18º, com 26 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Sport encara o Goiás, em casa. Já o CRB busca a sua recuperação diante da Ponte Preta, no Rei Pelé.

A vitória do Sport

Desde o pontapé inicial o Sport teve a atitude de ir ao ataque e pressionar o CRB. O Leão rondava a grande área e trabalhava a bola, mas sem sucesso, pois o adversário segurava o ímpeto. De tanto insistir, o time da casa abriu o marcador em gol de Lucas Lima. Ele limpou duas vezes a marcação e bateu com categoria, 1 a 0.

Na etapa final o Sport não deu chances ao CRB. Lucas Lima, inspirado, roubou a bola na linha de fundo e achou Zé Roberto. O centroavante subiu sozinho no segundo pau e mandou para dentro do gol, 2 a 0.

Com o placar definido a seu favor, o Sport diminuiu o ritmo e deu campo ao CRB. Porém, o Galo não esboçava qualquer jogada que pudesse mudar o panorama do confronto. Sem sustos, o Leão apenas controlou o placar e saiu com mais uma vitória.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.