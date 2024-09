Seabra concorda com vaias da torcida do Cruzeiro: ‘Frustrado’

O Cruzeiro perdeu para o São Paulo por 1 a 0, no Mineirão – a primeira no estádio na temporada. Depois da partida, o técnico Fernando Seabra comentou sobre as vaias e xingamentos ao longo e no final da partida.

“Tenho que saber assimilar, respeitar e concordar com o sentimento da torcida. O time não foi bem coletivamente, nem individualmente. Estou à frente do processo e me sinto frustrado por não ter entregue uma qualidade melhor, dou toda a razão para torcida nesse sentido”, disse em entrevista coletiva após a partida.

Um dos pontos que Seabra recebeu críticas foi quando tirou Matheus Henrique da partida. O treinador explicou a mudança.

“Matheus Henrique pediu para sair. Ele ainda conseguiu na superação, porque ele estava muito cansado, fazer algumas boas jogadas, mas ele pediu para sair”, disse o técnico.

O treinador, aliás, disse precisa de continuidade de trabalho e que esperava que com o tempo de preparação da equipe estivesse evoluído em vários aspectos.

“Precisamos dar continuidade no trabalho, analisar o que foi o desempenho, analisar o jogo, fazer as correções, tanto dos aspectos coletivos, quanto dos aspectos individuais, para que a gente consiga apresentar uma qualidade de jogo melhor, um jogo mais ajustado. Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer. A gente esperava também que, com esse tempo, tivéssemos uma evolução em vários aspectos, mas existe um adversário que também se preparou bem, que também tem qualidade e acabou trazendo problemas para a gente”, destacou.

Elogios ao São Paulo

“O elenco do São Paulo é muito qualificado, existia uma desvantagem caso ele repetisse a equipe que jogou contra o Atlético Mineiro, uma desvantagem física muito grande, então a estratégia deles foi colocar um outro time inteiro, então provavelmente eles não tiveram só esses dois dias, isso já era uma coisa que estava sendo preparada antes. Então esses jogadores já foram treinados e o plano de jogo para jogar com a gente já estava pronto”.

E agora?

O Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida será pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A Raposa volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo (22), às 18h30. A equipe celeste visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 27ª rodada do torneio nacional.

