Inter de Milão arranca empate no fim com Monza pelo Italiano

No sufoco, a Inter de Milão arrancou um empate por 1 a 1 com o Monza, no Stadio Brianteo neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Dany Mota fez para os mandantes, enquanto Dumfries deixou tudo igual no placar para os visitantes. Os gols aconteceram nos minutos finais da partida.

Com o resultado, o time de Milão está com oito pontos, aparecendo na segunda colocação da tabela. O time de Monza, por sua vez, aparece em 15º lugar, com três pontos.

Os gols da partida saíram na reta final. O Monza, aliás, abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo. Armando Izzo recebeu pela direita, cruzou para área e viu Dany Mota subir mais do que todo mundo e mandar para as redes.

Pouco depois, aos 42, o brasileiro Carlos Augusto recebeu pela esquerda, girou sobre o marcador e cruzou rasteiro para a área. A bola passou por todo mundo até chegar em Dumfries, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Agora, o Monza, aliás, volta a campo apenas no próximo domingo, às 10h (de Brasília), quando enfrentará o Bologna pelo Campeonato Italiano. Já a Inter de Milão duelará com o Manchester City na quarta-feira, às 16h, pela Liga dos Campeões.

