Atlético de Madrid vence o Valencia e segue à caça ao Barcelona

Com grande atuação em casa, o Atlético de Madrid venceu a terceira e segue na caça ao líder Barcelon. Os Colchoneros venceram o Valencia com autoridade por 3 a 0, neste domingo, no Cívitas Metropolitano, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Gallagher, Griezmann e Álvarez marcaram os gols da vitória da equipe de Diego Simeone. O time de Simeone foi superior do início ao fim diante dos lanternas.

Tabela

Agora, o Atleti reassume a vice-liderança da La Liga com 11 pontos em cinco jogos, com a mesma pontuação de Real (3º) e Villarreal (4º) e a quatro do líder Barcelona. O Valencia, por sua vez, tem só um ponto e é o lanterna da competição.

Os gols

O primeiro gol do clube madrilenho saiu aos 39 minutos. Griezmann recebeu pela esquerda, cortou para o meio e deixou com De Paul na entrada da área, que serviu Gallagher entre os zagueiros. O inglês, afinal, saiu sozinho na cara do goleiro e chutou cruzado para inaugurar o marcador.

O segundo gol, aliás, aconteceu logo aos nove minutos da etapa complementar. Llorente cruzou da esquerda de três dedos, Samuel Lino desviou de cabeça e Griezmann dominou livre para estufar as redes. Por fim, o terceiro, afinal, saiu nos acréscimos. Simeone invadiu a área e, sem ângulo, tocou atrás para Júlian Alvarez, que tocou para o fundo das redes e fechou o triunfo.

Próximos desafios

Nesta quinta-feira (19), o Atlético de Madrid, aliás, estreia na Liga dos Campeões contra o RB Leipzig às 16h, também no Cívitas Metropolitano. Pela La Liga, retorna no domingo (22) para encarar o Rayo Vallecano às 16h, no Campo de Vallecas. O Valencia, por sua vez, enfrenta o Girona, neste sábado (21), às 13h30, no Estádio Mestalla, pela sexta rodada da La Liga.

