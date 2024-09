Retrô e Anápolis passam nos pênaltis e fazem a final da Série D

A final da Série D do Campeonato Brasileiro está definida. Neste domingo, Retrô e Anápolis chegara à decisão da competição após drama e emoção nas penalidades. O primeiro jogo está previsto para 22 de setembro (domingo). O segundo está marcado para o domingo posterior (29/9).

A CBF ainda divulgará os horários e os locais das partidas, bem como confirmará as datas. Fato é que, por ser dono da melhor campanha, o Retrô decidirá o título em casa, na Arena de Pernambuco. O Anápolis deve mandar o confronto de ida no Jonas Duarte.

Retrô x Itabaiana

O Retrô venceu o Itabaiana por 1 a 0 e levou a partida para os pênaltis, já que havia perdido o confronto de ida pelo mesmo placar. Nas cobranças, a equipe pernambucana triunfou por 4 a 3.

O Itabaiana começou pressionando e, apesar de ter mais volume de jogo, não conseguiu criar chances claras. O Retrô, por sua vez, precisava do placar mínimo. Na segunda etapa, a equipe pernambucana aumentou o volume de jogo e, aos 36 minutos, Giva marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças de pênalti, o Retrô-PE converteu todas, com Giva, Radsley, Alencar e Luisinho. O Itabaiana teve três cobranças convertidas, mas Tiago Souza e Léo Carvalho. O goleiro Darley, aliás, defendeu os chutes de Chiquinho e Gabriel Henrique, para selar classificação à final.

Anápolis x Maringá

Anápolis e Maringá empataram por 0 a 0 no tempo regulamentar após outro empate, por 1 a 1, no primeiro jogo. Nos pênaltis, o time goiano foi superior e venceu por 5 a 4.

Ao longo das duas etapas, as equipes criaram diversas chances de balançar as redes, mas não foram efetivos. Os visitantes começaram a pressionar, mas os paranaenses logo responderam e passaram a levar perigo à meta do time goiano. Contudo, ninguém balançou as redes.

Numa série muito equilibrada, o Galo goiano assegurou vaga ao vencer por 5 a 4 o Maringá. Marcaram para o tricolor goiano Matheus Rafael Mineiro, Ariel, Rubinho, Kelvin e Marcão; anotaram para o Dogão, Matheus Guilherme, Negueba, Maranhão e Júlio Rodrigues.

Premiação da Série D

Retrô e Anápolis embolsaram R$ 200 mil pela classificação à final. No total, cada clube recebeu da CBF R$ 1,2 milhão.

Fase de grupos: R$ 400 mil;

Segunda fase: R$ 150 mil;

Oitavas de final: R$ 150 mil;

Quartas de final: R$ 150 mil;

Semifinais: R$ 150 mil;

Finais: R$ 200 mil para campeão e vice

Total para finalistas: R$ 1,2 milhão

