Vitinho celebra estreia pelo Botafogo no Brasileirão: ‘Feliz pela vitória’

Uma das novidades do Botafogo na vitória diante do Corinthians, o lateral-direito Vitinho fez sua estreia depois de seis temporadas atuando no futebol europeu. Assim, o defensor fez uma rápida análise sobre sua primeira partida e disse que só ficou sabendo da escalação no vestiário.

“Trabalhamos na semana e sabíamos que poderíamos jogar. Ele passou o time para a gente hoje (sábado, dia do jogo), não sabíamos de nada. Mas como eu falei, cada um tem seu potencial, vai precisar do seu tempo. Mas eu já sou acostumado, o Kompany (ex-treinador do Bunrley) também era assim, ele só passava o time no dia do jogo. Importante é estar preparado para jogar”, disse.

Antes de acertar com o Alvinegro, o jogador defendia as cores do Burnley, da Inglaterra. No último sábado (14), no segundo tempo, o atleta sentiu cãimbras e deixou o gramado depois de muita entrega, porém ainda sem ritmo de jogo e entrosamento.

“Tenho mais a dar. Eu senti um pouco o clima, o campo, mas o importante foram os três pontos. Tentei fazer um jogo seguro, mas tenho certeza que tenho mais a dar”, completou.

“Estou muito feliz pela vitória, pelos três pontos importantes pra gente. Sobre mim, estou cansado, clima muito diferente, senti cãimbras e falei para o treinador, mas agora é recuperar porque temos uma batalha quarta-feira”, frisou.

Por fim, esse foi apenas o segundo jogo de Brasileirão na carreira de Vitinho. O primeiro foi em 2018, com a camisa do Cruzeiro, no dia 19 de maio, quando enfrentou o Atlético-MG.

