Fluminense volta a tropeçar em confronto direto e terá mais cinco no Brasileirão

O Fluminense perdeu a chance de aumentar a diferença para a zona de rebaixamento e tentar alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca chegou a abrir o placar e esteve à frente no placar em boa parte do duelo com o Juventude, no Alfredo Jaconi. Contudo, sofreu a virada, por 2 a 1, em poucos minutos e deixou pontos pelo caminho.

Um dos problemas é que o jogo era um ‘confronto direto’, visto que o time de Caxias do Sul também está na mesma luta que o Tricolor. Ao longo da competição, os comandados do técnico Mano Menezes venceram apenas um duelo contra equipes da parte de baixo da tabela.

Isso aconteceu diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, na estreia de Thiago Silva. Desde então, o time soma uma vitória, três empates e cinco derrotas, com apenas 22% dos pontos possíveis. Esse histórico faz com que o Fluminense não consiga abrir uma boa frente e tenha um final de campeonato mais tranquilo.

Dessa forma, até o fim da competição nacional, o time terá pela frente mais cinco confrontos diretos. Enfrenta Atlético-GO e Vitória como visitante e Grêmio, Criciúma e Cuiabá dentro de casa.

Perda controle da partida

Para o técnico Mano Menezes, o elenco perdeu o controle da partida. Com o resultado, o time soma 27 pontos, dois à frente de Vitória e Corinthians, que estão no Z4. Na próxima quarta-feira (17), o Tricolor mede forças com o Atlético-MG pelo jogo de ida das quartas da Libertadores, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

“Jogos de futebol são assim. Estabelecemos uma vantagem, mantínhamos o controle das ações do jogo. Eles colocaram um centroavante, o que tirou esse controle da gente. Imaginávamos que o Juventude pressionaria, sabiam do significado da partida. Mas tivemos cinco vezes o contra-ataque do jogo. Às vezes concluímos mal, às vezes não fizemos o passe com qualidade”, analisou.

“Mas a bola esteve à nossa disposição. Com a saída de Marcelo, optamos pela formação que optamos contra o Atlético-MG. Estava seguro, porque o Thiago (Santos) tinha uma disputa mais parelha com o Lucas Barbosa. Mas ele teve a cãibra e tivemos que mexer duas vezes”, acrescentou.

“Foram as mexidas finais. Ao meu ver, o jogo teria que ser parado (por conta das cãibras do Thiago Santos). Para mim, o jogo deveria ter sido parado. Toda vez é um critério diferente. Demoramos para fazer a alteração. O time se descontrolou e tomou dois gols em dois minutos. O jogo poderia ter o encaminhamento final melhor”, concluiu.

Fluminense em confrontos diretos no Brasileirão 2024

Atlético-GO – perdeu

Cuiabá – venceu

Corinthians – perdeu e empatou

Vitória – perdeu

Criciúma – empatou

Grêmio – perdeu

Juventude – empatou e perdeu

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.