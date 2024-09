Endrick e Gabriely Miranda se casam na Espanha: ‘O que Deus uniu, ninguém separa’

Enfim, casados! Endrick e Gabriely Miranda superaram questões familiares, distância e polêmicas e oficializaram, enfim, o matrimônio nesta segunda-feira (16). O casal compartilhou a notícia nas redes sociais com um versículo bíblico e celebraram o próximo – e mais importante – passo do relacionamento.

Gabriely Miranda se mudou recentemente para Espanha para acompanhar Endrick em sua passagem pelo Real Madrid. A mudança, aliás, se tornou alvo de polêmica antes mesmo de concretizada – após um ‘climão’ com a sogra, Cíntia Ramos, durante o ‘Conversa com Bial’, na Globo.

“Mateus 19:6: “Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Enfim, casados”, escreveu o casal em seu anúncio. Gabriel Miranda aparece com um vestido branco nas imagens, enquanto Endrick usa um terno preto e tênis.

Questões familiares

O relacionamento conturbado entre Gabriely Miranda e Cíntia Ramos, mãe de Endrick, se tornou público durante o programa ‘Conversa com Bial’. A modelo se esquivou da pergunta do apresentador e deixou no ar se acompanharia o atleta na mudança à Europa. A sogra prontamente interrompeu o momento para opinar sobre o futuro do filho e mostrou-se descontente com possível casamento – visto que morariam juntos na Espanha.

Na sequência, Cíntia deu ainda mais ênfase na insatisfação ao cortar Gabriely de uma foto familiar – apresentada para Pedro Bial. O climão causou polêmica nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas.

O casal se envolveu em outra polêmica ao revelar que firmaram uma espécie de ‘contrato’ de namoro – redigido por Gabriely. Há, por exemplo, a proibição de qualquer tipo de vício e de algumas palavras como “hum”, “aham”, “tá”, “beleza” e “kkk”. Uma das cláusulas cita a obrigatoriedade do “eu te amo” em qualquer situação.

Uma declaração do jogador sobre o início do namoro com Gabriely também causou polêmica nas redes sociais. Endrick disse que se aproximou da estudante de nutrição por uma aposta entre amigos e que ”ela se encaixava em seu perfil de mulher”.

“Eu falei para os meus amigos que eu gostava de uma menina que tinha todas características. O cabelo loiro, o olho azul”, contou. O amigo respondeu que ”tinha uma”, mas que era ”difícil” e duvidou que Endrick conseguiria ”pegar”. O jogador continuou: “Então, virou aposta no começo de tudo. Ela já me seguia”, contou.

Os dois estão juntos desde outubro do ano passado. Gabriely Miranda, esposa de Endrick, tem 21 anos e estuda nutrição, além de trabalhar como modelo. Atualmente, a jovem também se identifica como influenciadora digital – visto que acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram.

