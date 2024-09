Na Bolívia, jogador erra pênalti de propósito em ato de fair play

No fim de semana, cobranças de pênalti geraram sensações diversas em quem acompanhou o futebol latino. Se, em Botafogo x Corinthians, quem roubou a cena foi Ángel Romero no aspecto técnico, Gilbert Álvarez foi protagonista de penalidade que não balançou as redes. Entretanto, por conta de um bonito ato de fair play.

Aos quatro minutos de bola rolando entre Bolívar e Oriente Petrolero, no Clausura do Campeonato Boliviano, o time visitante teve excelente chance de abrir a conta. Após o zagueiro Anderson cair no gramado por conta de lesão, uma jogada ofensiva do Oriente terminou quando Renzo Orihuela empurrou John García dentro da área. Como o árbitro da partida não paralisou o confronto para o atendimento do defensor, a penalidade foi marcada.

Na sequência, houve muita reclamação por parte dos jogadores do Bolívar com a arbitragem que sustentou a marcação e ordenou a continuidade do duelo. Porém, Gilbert Álvarez apenas rolou a bola para as mãos do arqueiro Rubén Cordano em sinal de fair play.

‘Senti que fiz a coisa certa’

Ao término do confronto onde os donos da casa acabaram vencendo por 2 a 0, Gilbert Álvarez se mostrou seguro de que tomou a decisão correta:

“Senti que fiz a coisa certa. Como pessoa, não me sinto mal; tento ser leal, ainda mais com um colega que está machucado. Não conseguiria olhar nos olhos de alguém enquanto um colega estava no chão. Converter aquela penalidade ia contra meus princípios e valores. Saio com a consciência tranquila de que fiz a coisa certa.”

Em razão do resultado positivo, a Academia assegurou a manutenção da liderança do Clausura, com 30 pontos, três a mais do que o The Strongest. O Oriente Petrolero, de Álvarez, está em sétimo lugar, com 20 unidades.

