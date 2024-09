Vocalista do Imagine Dragons ganha camisa do Flamengo e ‘descobre’ curiosidade; veja vídeo

Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, pode dizer que vivenciou o ‘carioquismo’ em sua essência durante o Rock In Rio. O americano se apresentou com um dos looks mais usados em dias quentes nas terras cariocas: apenas de bermuda, sem camisa. No fim, o cantor, quase como um brasileiro, ainda apareceu com o manto rubro-negro do Flamengo em mãos.

Imagine Dragons se apresentou como atração principal do Palco Mundo no segundo dia de Rock In Rio. O show da banda teve durante de quase duas horas e abordou temas importantes – como a saúde mental. Dan Reynolds estava mesmo disposto a criar laços com os fãs e se arriscou no português por algumas vezes.

O perfil inglês do Flamengo compartilhou o vídeo do momento em que Reynolds recebe o Manto. O clube fez alusão à música do Imagine Dragons na legenda e brincou: “Bem-vindo à Nação”.

Dan Reynolds recebe camisa do Flamengo

“Estou no topo do mundo… com meu Manto! Bem-vindo à Nação, Imagine Dragons”, escreveu o perfil inglês do Flamengo nas redes sociais. O post levou torcedores – e fãs da banda – ao delírio: “Colossal”.

A torcedora responsável pelo vídeo explica que a camisa se trata do “melhor time do mundo, o número um”, e um rapaz ao lado detalha sobre o tamanho da torcida do Flamengo. Dan Reynolds, que ouve tudo atentamente, agradece o presente e elogia o uniforme.









Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengoen)





O show da banda Imagine Dragons, uma das atrações principais do Rock In Rio 2024, figura entre os mais enaltecidos pelo público até o momento. Na voz de Reynolds, os americanos envolveram o público do início ao fim com hits atrás de hits.

Internacionalização da marca

O Flamengo já roubou a cena em outras edições do Rock In Rio. Em 2022, por exemplo, o rapper Post Malone vestiu a camisa do Rubro-Negro antes de subir ao Palco Mundo – também para fechar a segunda noite do evento. A gravadora do artista compartilhou o registro com o manto em suas redes sociais, e o vídeo rodou o mundo.

Recentemente, o rapper Travis Scott, atração principal do primeiro dia de Rock In Rio 2024, também apareceu vestido de Flamengo. Um dos grandes nomes do rap americano, o artista usou o uniforme de 1999 do clube durante o show de encerramento da turnê nos EUA.

Outro momento emblemático envolvendo o Flamengo e um artista internacional ocorreu em 1993. Naquela ocasião, Madonna usou a camisa do clube durante seu primeiro show no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.